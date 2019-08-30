Çocukları için girdiği emniyetsiz kömür madeninde öldü

30.08.2019 12:35

Zonguldak''ın Kilimli ilçesinde özel firmaya ait kömür ocağında meydana gelen göçükte ölen işçi Ramazan Katırcı'nın (41) cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ramazan Katırcı'nın özel sektörlerde çalıştıktan sonra erken emekli olabilmek ve üniversiteye gidecek kızı için 6 ay önce maden ocağında iş başı yaptığı ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde özel firmaya ait kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçilerden Ramazan Katırcı, kömür yığınının altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Katırcı, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Ramazan Katırcı'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

"OCAK EMNİYETLİ DEĞİL"

Morg önünde bekleyen eşi Ayla Katırcı ve kızı sinir krizleri geçirdi. Hastane morgunda açıklamalarda bulunan ağabeyi Feyzullah Katırcı, kardeşinin maden ocağının emniyetli olmadığını anlattığını belirterek, "Ocakta tedbir ve emniyet denen bir şey vardır. Ben buranın emniyetli olduğuna inanmıyorum. Kardeşim bana her seferinde, 'Ocak emniyetli değil, çok sıkıntılı, gidişimiz olur dönüşümüz olmaz, hakkını helal et' derdi. O yüzden bende madenci olduğum için çok iyi biliyorum. Özel sektörler hep bu şekilde. Acımız büyük" dedi.

"ÇOCUKLARI İÇİN MADENE GİRDİ"

Kızılbey Köyü Muhtarı Mehmet Çelik de ölen işçi Ramazan Katırcı'nın bir süre maden ocaklarında çalıştığını ardından da inşaatlarda çalışmaya başladığını söyledi. Uzun süre inşaatlarda çalıştıktan sonra erken emekli olabilmek için 6 ay önce tekrar madene girdiğini anlatan muhtar Çelik, şunları söyledi:

"Maalesef dün akşam elim bir kaza sonucu kardeşimizi göçük altında kalması sonucu vefat etmiştir. Kendisi köyümüzde çok sevilen bir gencimizdi. Sırf çocuklar için yeraltında çalışmaya göze alana arkadaşımızdı. Üzgünüz. 3 çocuğu vardı. Mekanı cennet olsun. Çalışma sebebi çocukları içindir. Bir çocuğu üniversiteyi kazandı bu yıl. Onun için erken emekli olabilmek için madene girdi. Maalesef dün akşam kaybettik arkadaşımızı. Emeklilğine de 3-4 yıl vardı" dedi.

Ramazan Katırcı'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA