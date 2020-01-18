Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, bebeğini düşürdü

18.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:01

Amerikanın New Jersey eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Lizalee Zayas isimli hamile kadın Facebook'dan tanıştığı erkek arkdaşından gördüğü şiddet sonucu beyi kanaması geçirdi ve bebeğini düşürdü.

Bir apartmanın koridorunda erkek arkadaşı ile tarıştığı sırada , erkek arkdaşı önce kendisini yumrukladı, yere düşen kadına vurmaya devamö etti ve kafasını defalarca duvara vurdu. Diğeer dairelerde oturan insanlar, çığlık sesleri üzerine dışarı çıkıp kadını erkek arkadaşının elinden kurtardılar. Olaydan sorna hastaye giden Lizalee, beyninde kanma olduğu ve bebeğini düşürdüğü ortaya çıktı. Erkek arkadaşı ilk başalrda konuştuğu zamanlar kendisini gerçekten sevdiğnii sandığını ama zamanla kendisine karşı değiştiğini ve gerçek kimliğini gösterdiğini söyleyen Lizalee, erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Erkek arkadaşı tutuklandı. Erkek arkadaşından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Lizalee, daha önce erkek arkadaşının kendisini saçlarında tutup süreklediğini ve kafasını defalarca arabanın kaportasına vurduğunu söyledi.