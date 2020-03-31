Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi
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Erkan Petekkaya, Magazin

Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi

Nurgül Yeşilçay, salgına rağmen ara vermeyen dizisinin setinde arkadaşlarıyla 'Oy korona' adlı şarkıyı söyleyen Erkan Petekkayı'yı "Salaklık zararlı" diyerek eleştirdi. Yeşilçay'ın tepkisi hakkında ilk kez konuşan Petekkaya ise "Bana söylediğini düşünmüyorum" dedi.

31.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:25
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi

ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya, koronavirüs salgını olmasına rağmen sete devam ederek virüse karşı bir video çekti. Set arkadaşlarıyla Oy Korona isimli şarkıyı söyleyen Erkan Petekkaya, kısa sürede gündem olarak tepki çekti. Oyuncuya ilk tepki de eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Günlerdir eleştirilerin hedefi olan Petekkaya, konu hakkında sessizliğini bozdu.

"HAKARET ETME ZAMANI DEĞİL"

Videosunun ardından çok sayıda olumsuz tepki alan Petekkaya, bazı oyuncuların başlattığı linç kampanyasına anlam veremediğini belirterek "Biz sette her türlü önlemimizi aldık. Steril bir ortamda çalışıyoruz. Senaryo sayfa sayımız yarıya indi. Set çalışanlarının aileleri korkmasın. Hakaret etme zamanı değil. Birbirimizi sevmeye başlamalıyız. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. İşimi gücümü yapıyorum ve işim insanları eğlendirmek. Yapabildiğim yere kadar da yapacağım" dedi.

Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi

"NURGÜL BANA SÖYLEMEMİŞTİR"

Eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın Twitter hesabından "Uyuşturucu zararlı. Alkol zararlı. Salaklık zararlı. Adam sanmak daha zararlı. E ben anlattım bunları" paylaşımı hakkında konuşan Erkan Petekkaya, "Hiçbir şeyi takip etmiyorum. Nurgül'le tartışmam seneler öncesinde kaldı. Unutttuk, gitti, bitti. Bu açıklamasının benimle ne alakası var? Bana söylediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

Dizi setinde 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi

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Haber Yorumları (4)
HELLO: NURGUL OPÜSELIM DEMIŞ, ERKAN DA REDD ETMIŞDI. KAVQANIN NEDENI BU IDI... OPUŞME SEHNESI MUTLAKA ÇEKILMELI DEMISDI NURGUL...
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
CEVAP VER: Ne hellosu armut.Burası Türkiye.Selamun Aleyküm diyeceksin kakalak
4 Yayından Kaldır
FURTFO: Neler yaşandı, kim ne dedi neler oldu haberi yok. Gerçeklikle bağlantısı kesildi.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
NEVA: Bunların arasında dizideki öpüşme sahnesi yüzünden bir şey yaşanmıştı.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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