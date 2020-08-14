Erkan Güleryüz, 'Beni Unutma'yı yeniden yorumladı Başarılı sanatçı Erkan Güleryüz, Türk pop müziğinin efsane şarkısı 'Beni Unutma' ile müzikseverlerle buluştu

Başarılı sanatçı Sezen Aksu ve Onno Tunç imzalı efsane şarkılardan biri olan "Beni Unutma"yı 34 sene sonra Soner Kıvanç'ın yeniden düzenlemesiyle dinleyicilerin beğenisine sundu.

Şarkının klip yönetmenliğini kendi yapan Güleryüz, çekimleri 4,5 saatte tamamladı. 'Beni Unutma' bugün (14.08.2019) tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak: Snob Magazin