Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu
Ergenekon Davası'nın gizli tanıklarından olan Doç. Dr. Ümit Sayın Kadıköy'deki evinde ölü bulundu.
Ergenekon Davası'nın gizli tanıklarından olan Doç. Dr. Ümit Sayın Kadıköy'deki evinde ölü bulundui Sayın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
CİNAYET İZİNE RASTLANMADI
Sözcü'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında evde inceleme yapan ekipler cinayet izine rastlamadı. Ümit Sayın'ın ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi.