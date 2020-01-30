Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

30.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:45

Ergenekon Davası'nın gizli tanıklarından olan Doç. Dr. Ümit Sayın Kadıköy'deki evinde ölü bulundui Sayın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

CİNAYET İZİNE RASTLANMADI

Sözcü'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında evde inceleme yapan ekipler cinayet izine rastlamadı. Ümit Sayın'ın ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi.