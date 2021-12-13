Erenler Belediye Başkanı Kılıç'ın annesi defnedildi - Haberler
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Erenler Belediye Başkanı Kılıç'ın annesi defnedildi

Erenler Belediye Başkanı Kılıç'ın annesi defnedildi
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın vefat eden annesi Fatma Kılıç toprağa verildi.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın vefat eden annesi Fatma Kılıç toprağa verildi.

Adapazarı ilçesindeki Hasırcılar Camisi'nde düzenlenen törende, Kılıç ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Fatma Kılıç'ın cenazesi, İl Müftüsü Hasan Başiş'in ikindi namazına müteakip kıldırdığı namazın ardından Serdivan Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Başkan Kılıç ve yakınlarının yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Erenler Belediye Başkanı Kılıç'ın annesi defnedildi

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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