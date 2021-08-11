Eren Bülbül ne zaman vefat etti? Eren Bülbül kaç yaşında vefat etti? Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı?

Bugün ölüm yıldönümü olması sebebiyle gündeme gelen şehit Eren Bülbül hakkında aramalar yapılmakta. Eren Bülbül haberleriyle karşılaşanlar Eren Bülbül kimdir? sorusunu yöneltiyor. Gönlümüzde yaşayan Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı? Eren Bülbül nereli? Eren Bülbül olayı nedir, ne zaman yaşandı? Eren Bülbül kaç yaşında vefat etti?

Trabzon'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül ölüm yıl dönümünde anılıyor. Peki, Gönlümüzde yaşayan Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı? Eren Bülbül nereli? Eren Bülbül olayı nedir, ne zaman yaşandı? Eren Bülbül kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar haberimizde...

EREN BÜLBÜL NE ZAMAN VEFAT ETTİ? EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.

Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetti.

Çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusuyla tanınan Bülbül, okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştı.

Kısa süren hayat yolculuğu boyunca annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele eden Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralandı.

Bülbül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

EREN BÜLBÜL OLAYI NEDİR?

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi.

Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi.

Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

Şehit Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğarken ölmeden önce sosyal medyadaki fotoğrafları ve paylaşımları dikkati çekti.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü.

Sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.