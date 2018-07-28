Ereğli'de Motosikletlere Yönelik Denetim
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletlere yönelik denetim yaptı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletlere yönelik denetim yaptı.
İlçenin faklı bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada, trafik ekiplerince kurallara uymayan veya eksik belgesi bulunan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Ekipler, kurallara uyan, kask takan ve evraklarını eksiksiz bulunduran motosiklet sürücülerine teşekkür etti.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.