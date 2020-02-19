Ereğli Belediye Başkanı MHP'ye katıldı

19.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:57

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ereğli'de seçilen Bağımsız Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Konya'nın Ereğli ilçesinde bağımsız belediye başkanı seçilen Hüseyin Oprukçu, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle MHP'ye katıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Oprukçu'ya parti rozetini takarak, "Yuvanıza tekrar hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun. Milliyetçi, üretken belediyecilik anlayışıyla Ereğli'ye hizmet edeceğinizden kuşkumuz yok. Cenab-ı Allah mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.



"Şehrimizin anahtarı emin ellerde"



Oprukçu, Ereğli'nin altın anahtarını Bahçeli'ye takdim ederek, "Türk milletinin ve Türk devletinin bekasının yegane teminatı olan MHP'nin çatısında yeniden bulunmaktan şeref duydum. Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldırdınız, şehrimizin anahtarı artık emin ellerde" dedi.



Oprukçu'nun MHP'ye katılmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz sosyal medya üzerinden, "Konya Ereğli bağımsız belediye başkanı Sayın Oprukçu Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tasvipleriyle partimize katılmışlardır. Rozeti Sayın Genel Başkanımız tarafından takılan başkanımıza hoşgeldiniz diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" mesajını paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA