Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: İki lider görüşmenin detaylarını Twitter'dan duyurdu

19.10.2019 07:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan telefon görüşmesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz Güvenli Bölge çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüğünü belirtti. Trump, Erdoğan'ın kendisine yolladığı, mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNİ TWITTER'DAN DUYURDU

"ABD Başkanı Sayın @RealDonaldTrump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz Güvenli Bölge çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."

TRUMP, ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ ALINTILAYIP GÖRÜŞMEYE DAİR BİLGİ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüğünü yazdı.

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni görüştüm. Kendisi bana küçük çaplı keskin nişancı ve havan ateşlerinin bertaraf edildiğini söyledi. Ateşkes ya da ara verme; Erdoğan da Kürtler de buna istekli. Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce yoktu. Bunun yerine, her zaman çok zayıf bandajlarla ve yapay bir şekilde tutuldu. Her iki tarafta da iyi bir irade mevcut ve başarı için bu gerçekten iyi bir şans. Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı savaşçıları almaya ilk kez niyetli. Bu iyi ama geç bir haber. Biz onları yakaladıktan sonra yapılmalıydı. Neyse, büyük bir ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yolladığı, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" diye paylaştı.