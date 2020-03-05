Erdoğan ve Putin arasındaki İdlib zirvesi sona erdi! İki liderin açıklama yapıyor

05.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib konusunda Moskova'da 2 saat 40 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. İkili zirve sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin kameralar karşısına geçti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME 2 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

İki liderin baş başa görüşmesi 2 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler toplam 5 saat 40 dakika sürdü.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

İki lider, baş başa görüşme öncesi ise kısa birer açıklama yaptı.

ERDOĞAN: ALACAĞIMIZ İSABETLİ KARARLAR BÖLGEYİ RAHATLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme için Putin'e teşekkür ederek, "Malum, bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla, ilgili gelişmeler sebebiyle burada gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelmelerinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, bölgedeki sıkıntı dolayısıyla dünyanın gözünün burada olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemin yaşandığını belirten Erdoğan, "Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabii güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.