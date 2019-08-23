Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, " Belediyenin giderleri halka değil Kandil'e gidiyordu" açıklamasında bulundu.

23.08.2019 21:00
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı.Erdoğan burada yaptığı konuşmada,Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması ile ilgili konuşarak, "Belediyenin giderleri halka değil Kandil'e gidiyordu. Dağa para gönderene seyirci kalamazdık" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et