Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu

23.08.2019 21:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı.Erdoğan burada yaptığı konuşmada,Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması ile ilgili konuşarak, "Belediyenin giderleri halka değil Kandil'e gidiyordu. Dağa para gönderene seyirci kalamazdık" dedi.

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