: Erdoğan şehit kardeşiyle arasında geçen diyaloğu anlattı

02.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan burada şehidin ailesine başsağlığı diledi ve kısa süre sohbet etti. Bu ziyaretten 2 gün sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan, şehidin kardeşiyle yaşadığı diyaloğu anlattı.

ŞEHİT KARDEŞİYLE ANISINI ANLATTI

Türk milletinin yediği darbelere rağmen ayakta kalan yegane milletlerden biri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dün değil evvelsi gün, bir şehidimizi ebediyete uğurladık. Emre yavrumuzu. Dün akşam evlerindeydim eşimle beraber. Yine orada, aileyi gördüğümde 55 gün terhisine kalan kardeşi bile 'Başkanım ne olur, ben askerliğime devam edeyim' dedi. Bu millet böyle. Ruhunda o aşk, o heyecan, o coşku var. Hep deriz ya; Bir ölür, bin diriliriz" dedi.

"İÇİMİZDEKİ BAZI GAFİLLERİN DESTEĞİ YETMEMİŞTİR"

Erdoğan, Türk milletinin çok fazla saldırıya maruz kaldığını ifade ederek, "Dünyada Türk milletinden başka bu kadar saldırıya maruz kalıp da ayakta kalabilecek başka bir toplum var mıdır? Zannetmiyorum. İçimizdeki bazı gafillerin desteği bile bu oyunun başarıya ulaşmasına yetmemiştir" şeklinde konuştu.

STK temsilcilerini kabul ettiği törende hitap eden Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin Suriye sınırlarında e özellikle İdlib'de verdiği tarihi mücadele verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum.

Buradaki STK'lara baktığımızda milletimizin her kesimini temsil ettiğini görüyorum. Türkiye'nin en büyük gücü işte bu birliği beraberliği ve kardeşliğidir.

Bizler bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere götürecek bir güç yoktur.

Ülkemizi tökezletme peşinde koşanlara aradığı fırsatı vermeyeceğiz.

Şubat ayının başlarında bir süreç başladı ve 4 milyona yakın bizim ülkemizde. 9 yıldır bizimle.

Malum Perşembe günü de Moskova'ya giderek Sayın Putin ilke bu gelişmeleri değerlendireceğiz.

"TELEFON ÜSTÜNE TELEFON GELDİ, 'BİTTİ O İŞ' DEDİM"

Aylar önce ben bir açıklama yaptım. "Eğer Batı bir yük paylaşımına girmezse, kapıları açarız" dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar, 'herhalde blöf yapıyor' dediler. Şimdi kapıları açınca, telefon telefon üstüne gelmeye başladı; 'Kapıları kapatın...' Dedik, bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız. Dün itibariyle rakam ciddi manada yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Şimdi yine telefonlar; bu akşam Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geleceğiz ve aynı zamanda Merkel ile telefon görüşmemiz olacak. Temenni ederim ki ateşkes idi diğer adımlardı atıp bu işi sonuçlandıracağız.

"ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDETİYORUZ"

Şu ana kadar 135 tank, 22 zırhlı araç, 45 top, 44 ÇNRA, 5 hava savunma rampası, 12 tank savar, 4 havan, 29 pikaba monteli uçaksavar, 1 İHA, 8 helikopter, 7 mühimmat rampası, 24 zırhlı araç, 9 depo, 2 uçak, 2 füze rampası ve bu arada sonra akam 2557 rejime ait asker ve bunun yanında orada yardımcı olarak onlarla beraber bu mücadelenin yanında olan kişiler.. Bunlar da öldürüldü.

Her bir şehidimize karşılık onlarca rejim unsurunu etkisiz hale getirerek çok ağır bedeller ödetiyoruz.

Dün yine biliyorsunuz Neyrab havaalanını da yerle yeksan ettik kullanılamaz hale getirdik.

Sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları da kullanıyoruz.

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