Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
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Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Portakal, Fox, TV, Güncel

Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla Fox TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Portakal, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de" şeklinde tweet atınca konu yargıya taşındı.

07.04.2020 07:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Herkes Cumhurbaşkanının ne için suç duyurusunda bulunduğunu merak ederken Erdoğan'ın avukatından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Av. Ahmet Özel, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de" şeklinde tweet atan Fatih Portakal'ın Erdoğan'ın kastetmediği ve söylemediği birtakım iddialarla tasarruf ve mevduat sahiplerinden zorla para isteneceği yönünde beyanlarda bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, yazılı açıklamasında, bugün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, milli dayanışmanın önemini vurguladığını, gönüllülük esasına dayalı kampanyaya gösterilen teveccühten bahsettiğini, alınan tüm tedbirleri açıkladığını ve tarihsel bir örneklik olarak Tekalif-i Milliye Kanunu'ndan bahsettiğini kaydetti.

PORTAKAL HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSUNUN NEDENİ

Haber sunucusu Fatih Portakal'ın attığı tweet ile Erdoğan'ın kastetmediği ve söylemediği birtakım iddialarla tasarruf ve mevduat sahiplerinden zorla para isteneceği yönünde beyanlarda bulunduğunu belirten Özel, "Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Fatih Portakal'ın tweeti

KAMU DAVASI AÇILMASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dilekçede de Fatih Portakal hakkında, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ileti ile suçlama kastıyla yayın yoluyla müvekkil Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakareti sebebiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan her yeni tedbir kararını canlı yayında kamuoyuyla paylaştığı hatırlatılan dilekçede, Erdoğan'ın bugün de milli dayanışma kavramını vurguladığı kamuoyu duyurusunda kullandığı ifadelerin şüpheli tarafından kasten çarpıtıldığı belirtildi.

"ZORLA PARA İSTENMESİ SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ"

Fox TV haber sunucusu Fatih Portakal'ın, kendisine ait Twitter hesabından, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" şeklinde paylaşımda bulunduğu ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli bu ileti ile Müvekkilimin konuşmasını gerçek manasından uzaklaştırılarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmayı amaçlamıştır. Şüpheli niyet okuyuculuğu yaparak Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihsel bir olaydan ve o olay özünde milli dayanışma ruhundan bahsetmesini farklı bir bağlamda manipülasyon amacıyla kullanmıştır. Şüphelinin ifadeleri Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında suç niteliğindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak milli dayanışmanın önemini vurguladığı konuşma gayet açıktır. Şüphelinin ifade ettiği gibi kesinlikle hiçbir vatandaştan zorla para istenmesi söz konusu dahi olamaz.

Cumhurbaşkanımızın gönüllülük esasına dayalı başlattığı yardım kampanyasına halkımızın teveccühü de ortadadır. Sırf bu dayanışmaya gölge düşürmek adına bu şekilde akla ziyan iddialar ortaya atılıp halkımız tedirgin edilmek istenmektedir. Bu zihniyetin tek amacı kaos ve karmaşa çıkarmak olup şüphelinin suç konusu paylaşımı da sadece hezeyandan ibarettir."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'na tepki gösterenlere, Mustafa Kemal Atatürk'ün kanundan aldığı yetkilere dayanarak Tekalif-i Milliye emirlerini yayımlamasını örnek göstermişti.

Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösteren Fatih Portakal, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı

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