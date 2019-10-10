Erdoğan operasyonun adını neden 'Barış Pınarı' koyduklarını açıkladı
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Erdoğan operasyonun adını neden 'Barış Pınarı' koyduklarını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusuna Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın adının neden Barış Pınarı olduğunu "Bizim sınır, Suriye tarafında pınarlarla doludur. Bu yüzden operasyonun adını Barış Pınarı Harekatı koyduk" şu ifadelerle açıkladı.

10.10.2019 13:47
Erdoğan operasyonun adını neden 'Barış Pınarı' koyduklarını açıkladı

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun adının neden 'Barış Pınarı' olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bizim sınır, Suriye tarafında pınarlarla doludur. Bu yüzden operasyonun adını Barış Pınarı Harekatı koyduk" dedi.

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