Erdoğan operasyonun adını neden 'Barış Pınarı' koyduklarını açıkladı

10.10.2019 13:47

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun adının neden 'Barış Pınarı' olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bizim sınır, Suriye tarafında pınarlarla doludur. Bu yüzden operasyonun adını Barış Pınarı Harekatı koyduk" dedi.

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