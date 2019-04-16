"Erdoğan Korumalarından Avukata Dayak" İddiasına Feyzioğlu'ndan Tepki: Fotoğrafa İyi Bakın, 3-5 Kabadayı Bunu Yaptı

Avukat Sertuğ Sürenoğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları tarafından darp edildiği edildiği iddia edildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada "Fotoğrafa iyi bakın. Ona bunu yapanlar ise devletimizin polis üniforması giydirdiği, polisliğin yüz karası 3-5 kabadayı. Şakağıma tabanca dayasanız ben bu işin peşini bırakmam" dedi.

Demirören ve Kalyon gruplarının Çırağan Sarayı'ndaki düğünü sırasında, Çırağan Caddesi trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan caddedeki yoğunluk nedeniyle bindiği otobüs ilerleyemeyince evine yürüyerek giden Sertuğ Sürenoğlu adlı avukat, caddedeki polislere yolun neden kesildiğini sordu.

"KİMİN DÜĞÜNÜ BİLİYOR MUSUN?"

Avukatın polislere soru sorduğu ana şahit olan Cumhurbaşkanlığı korumaları iddiaya göre "Sen burada kimin olduğunu biliyor musun? Kimin düğünü biliyor musun?" diyerek Sürenoğlu'nu darp etmeye başladı.

"ÇIRAĞAN SARAYIN'DA DA DARP EDİLDİ" İDDİASI

Avukatı bir aracın içine bindirerek darp eden Cumhurbaşkanlığı korumalarının, aracı Çırağan Sarayı'nın içine götürdüğü iddia edildi. İki saat boyunca ters kelepçeli ve zaman zaman gözleri bağlı şekilde darp edildiği iddia edilen Sürenoğlu, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından polise teslim edildiği iddia edildi.

Sertuğ Sürenoğlu

FEYZİOĞLU: ŞAKAĞIMA SİLAH DAYASANIZ BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAM

Sertuğ'un darp edildiği iddiasına ilişkin açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğrafa iyi bakın. Gözü patlamış, kafa travması geçirmiş bu genç bir Türk vatandaşı. Aynı zamanda avukat. Ona bunu yapanlar ise devletimizin polis üniforması giydirdiği, polisliğin yüz karası 3-5 kabadayı.Benim devletimin verdiği silahı, kimlik kartını taşıyan ama benim devletimin verdiği silahı taşıyan ama polis olmayı becerememiş çapulcu, kabadayı, çete üyesi. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Ben bu işi takip ederim, barolar takip eder, Türkiye Barolar Birliği takip eder şu anda şakağıma tabanca dayasanız ben bu işin peşini bırakmam"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

"POLİSLİĞE LAYIK OLMAYAN SEFİL YARATIK"

"Bu çocuğa kafa travması geçirten Türk polisi üniforması giyen, insanlığa ve polisliğe layık olmayan sefil yaratık. Ben bu işin peşini bırakmam. And olsun bırakmam. Çırağan Sarayı'nda düğün var. Memleketin pek önemli iki ailesinin düğünü var. Devlet büyükleri orada. Çırağan'ın trafiğe kesilmesi lazım. Çünkü vatandaşın bu memlekette 3 kuruşluk hükmü yok. Ben bu devleti bu hale getirenlere soruyorum. Yazıklar olsun. Süslü hanımefendilerin, süslü beyefendilerin, limuzinlerin, süslü beyefendilerin düğününe gitmesini bekliyor insanlar."