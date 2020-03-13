Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek
13.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya başbakanının katılımıyla İstanbul'da yapılacak zirve koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans şeklinde yapılacak.
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Haberin Videosu: İstanbul'da İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinin katılacağı 4'lü liderler zirvesine koronavirüs önlemi