Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya başbakanının katılımıyla İstanbul'da yapılacak zirve koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans şeklinde yapılacak. Haberin Videosu: İstanbul'da İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinin katılacağı 4'lü liderler zirvesine koronavirüs önlemi