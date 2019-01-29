Son Dakika! Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı. İsim vermeden CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer eleştiren Erdoğan, "CHP, rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

ARSLANKÖY OLAYI

"CHP 1946 seçimlerini açık oy gizli tasnif usulüyle kazandıktan sonra yetinmemiş, bu sefer 1947 yılında yapılan muhtarlık seçimlerine dikmiştir. Mersin'e bağlı Torosların tepesindeki Arslanköy'de zalim muhtarı değil, Demokrat Partili adayı desteklemek için sandığı beklemektedir. Ancak Demokrat Parti'ye oy vereceği bilinenler sandığa yaklaştırılmaz. Ahali oyunu verir ve sandık kapanır. Sandık görevlisi CHP'nin kazanamayacağını görünce, oy sayımını ertesi güne bırakmak ister. Bunun üzerine Arslanköylü kadınlar sandığın başka yere götürülmesine izin vermezler. Bu kahraman kadınlar sabaha kadar sandığı beklerler. Ertesi gün yapılan sayımda Demokrat Partili muhtar adayı 10 kat farkla kazanır. CHP'lilerin itirazıyla il valisi seçimin yenilenmesine karar verir. Sarhoş bir zabitin bulunduğu jandarmayla köylüler arasında nahoş hadiseler yaşanır. Çok sayıda Arslanköylü gözaltına alınıp demir parmaklılar arasına atılır. Bu olay bir isyan havasına büründürülüp sanıklar için idam istenir. CHP bu. Yargılananlar arasında bulunan Elif isimli kahraman bir kadın, hakime 'Rey demek ırz demektir. Soruyorum size reyimizi ırzımızı mı teslim edek' diyerek idama meydan okumuştur. Demokrat Partili isimlerin avukatlığını yapanlar ya beraat ederler ya küçük cezalar alarak beraat ederler. Tarihe 47 hadisesi olarak geçen bu olay çok önemlidir."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

"SİLME SANDIKLARDAN KENDİ HESAPLARINA NETİCE ÇIKARDILAR"

"Milletimize, gençliğe sesleniyorum; CHP'yi tanımak istiyorsanız, CHP budur. CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hep açık oy gizli tasnifle seçim yapma yoluna gitmiştir. Şimdi bunları yapamıyorlar o ayrı mesele. Fırsatını bulsalar, bölücü terör örgütünün arkasında olan parti, birçok yerde yaptıkları gibi muhtarları tehdit ettiler, oyları kendi istedikleri gibi kullanmak suretiyle silme sandıklardan kendi hesaplarına netice çıkardılar."

"12 EYLÜL'ÜN MİRASÇILARINI SAHNEYE ÇIKARIYOR"

"Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde, CHP'lilerin arkasında olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır. Aynı CHP, rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor. Rahmetli Erbakan'ı bin bir hile ile alaşağı eden yine aynı kafadır. Biz adeta anayasa değiştirebilecek güce sahipken, partimizi kapatmaya yeltendiler. CHP'liler de 'Ankara'da savcılar varmış' dediler. Bu kadar güçlü geleceksin, millet böyle bir yetki verecek, CHP zihniyeti partimizi kapatmak için adım atacak. Demokrasi ve özgürlük havariliğine soyunan bir CHP olması kimseyi aldatmasın. Yandaşları, yoldaşlarıyla birlikte karşımızda bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar. Yine onlara 31 Mart'ta benim vatandaşların gereken cevabı vereceklerdir."

SOYER'İN BABASI HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Babasının Alparslan Türkeş için istediği idam kararı nedeniyle tepki çeken Soyer, "Çok vahşi bir dönemdi ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok." dedi.

BABASI TÜRKEŞ İÇİN İDAM İSTEDİ

Tunç Soyer'in babası olanaskeri savcı Albay Nurettin Soyer, 12 Eylül döneminde, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile birlikte onlarca ülkücü için idam cezası istemişti. Mahkeme tarafından kabul görmeyen iddianame nedeniyle Türkeş'e 5 yıl hapis cezası verilmiş, aynı davada 5 idam ve 9 müebbet, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.