Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?

12.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:21

Cumhurbaşkanlığı ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar Şeyda Nur Karaoğlu hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Yurt dışında eğitimini tamamlayan ismin kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE OKUDU?

Rize Çayelili Şeyda Nur Karaoğlu; 2011–2014 yılları arasında Londra Üniversitesi'nde bulundu. Jean Monnet Fransız Lisesi'nin ardından Harvard Üniversitesi ve Colombia Üniversitesi'nde eğitim gördü. Şeyda Nur Karaoğlu, pazarlama uzmanı olarak biliniyor. George Washington Üniversitesi'nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme aldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı.

DİĞER ATAMALAR

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), Av. Ünsal Toker (Türkiye Barolar Birliği), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Hayrettin Kurt (Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Rahman Gülay'ın ataması yapıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer merkeze alındı. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine Mehmet Ferden Çarıkçı ve Aydan Yamancan'ın atamaları gerçekleştirildi.