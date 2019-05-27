Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi

NTV canlı yayınında mikrofonu açık kalan ve bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ile ilgili sözlerini "Canına okumuşsun" diyerek eleştiren Oğuz Haksever, yaptığı açıklamada "Öyle demek istemedim" dedi.

İşte Haksever'in konuyla ilgili açıklaması;

"27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı 'Yassıada değil, yaslı ada' cümlesini sarf ettiği sırada, 'Ne yaslı ada be, canına okumuşsun' şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi. Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.

"DURUM SES MASASINDA FARK EDİLİNCE..."

Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken '...okumuşsunuz' dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, 'okumuşsun' diye yayına çıkmıştır.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum. Saygılarımla"

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