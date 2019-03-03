Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kürdistan istiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya git" açıklamasını eleştirdi. Buldan, "Sizin bir Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin vatandaşlarını bu ülkeden kovmaya hakkınız da haddiniz de yok" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim çalışmaları kapsamında Şırnak'ın Uludere ilçesinde halk buluşması etkinliğine katıldı.

"ROBOSKİ HALA KANAYAN BİR YARA"

"Uludere denilince hepimizin aklına Roboski gelir" diyen Buldan, "Roboski hala kanayan bir yaradır. Roboski, Kürt halkının yüreğinde acı ve derin bir yaradır. Bu yara, bu acı Roboski'nin sorumluları yargılanmadığı sürece bitmez. Çoğu çocuk 34 yurttaş savaş uçaklarından atılan bombalarla paramparça oldu. Roboski'nin katilleri ortaya çıkarılmadığı sürece o acı asla kapanmaz" şeklinde konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

"NE YÜZLE GELİP OY İSTİYORLAR"

Roboskili ailelerin adalet istediğini belirten Buldan, "Sandık başına giderken Roboski halkının yaşadığı acıları, Roboskili çocukların katledildiği günü göz önünde bulundurarak oylarımızı kullanacağız. Uludere halkı acıları asla unutmamalı, asla başka bir partiye oy vermemeli. Bugün başka partiler de seçim çalışması yapıyor burada. Hiçbir parti Roboski halkının acısını görmedi, paylaşmadı. Şimdi ne yüzle gelip sizden oy istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

"DAVA SÜRECİNDE HATALARIMIZ OLDU"

Dava sürecinde hatalarını olduğunu söyleyen Pervin Buldan, "Bizim de elbette Roboski halkına vereceğimiz özeleştirimiz var. Bu katliamın sorumluların açığa çıkmamasında bizim de rolümüz var. Ama her şeye rağmen hukuki anlamda, siyasi anlamda, vicdani anlamda bu cinayetin açığa çıkması için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

ERDOĞAN'A YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını eleştiren Buldan, "Dün bir kez daha, 'HDP'lilerin bu ülkede yeri yok, yallah Kürdistan'a' demiş. 6 milyon insan HDP'ye oy veriyor. HDP TBMM'nin 3'üncü büyük partisi. Sizin bir Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin vatandaşlarını bu ülkeden kovmaya hakkınız da haddiniz de yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

HDP'NİN KÜRT PARTİLERİYLE YAPTIĞI İTTİFAK

Seçime ittifak yaparak girdiklerini hatırlatan Pervin Buldan, "Diyarbakır'da Kürt partileri ile bir seçim ittifakı gerçekleştirdik. Bu ittifak sadece bu seçimle sınırlı kalmayacak; ölene kadar, mezara kadar bu ittifak devam edecek. Halkımızın beklentisidir, milyonların beklentisidir, Kürtlerin beklentisidir ulusal birliği sağlamak. Bu birlikteliği sağlamak bizlere nasip oldu" dedi.