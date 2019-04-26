"Erdoğan'ın Korumaları Beni Dövdü" Diyen Avukatın Gözaltına Alınma Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yaklaşık iki hafta önce, Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı'ndaki yol trafiğe kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı düğünde, yolun uzun süre trafiğe kapatılmasına Avukat Sertuğ Sürenoğlu, sadece "Bir düğün için bu olur mu" diyerek tepkisini dile getirmişti. Sürenoğlu bu tepkisinin ardından Cumhurbaşkanı korumaları tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINMA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçtiği sırada yol kenarından durup, "Bir düğün için bu olur mu" diyen Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanı korumaları tarafından gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. bir vatandaş yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

METİN FEYZİOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun 13 Nisan Cumartesi gecesi Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği iddialarına tepki gösterdi, "bu işin peşini asla bırakmayacağız" demişti.

İşte Feyzioğlu'nun açıklaması:

"Fotoğrafa iyi bakın. Gözü patlamış, kafa travması geçirmiş bu genç bir Türk vatandaşı. Aynı zamanda avukat. Ona bunu yapanlar ise Devletimizin polis üniforması giydirdiği, polisliğin yüz karası 3-5 kabadayı. Korumak için yemin ettikleri topluma, devlete acımasızca zarar verdi bunlar.

"Sonra bir savcı, tuttu kafası gözü patlatılmış bu vatandaşı tutuklamaya sevk etti! Bir hakim çıktı, tutuklamaya içi el vermedi, yine de bir şey yaptım demek için evden çıkmasını yasakladı. İnsaf. İnsaf! Polis üniforması giymiş, belindeki devletin silahını kabadayılık için kullanan suçlular ise serbestçe dışarıda. Yazıklar olsun. Biz bu işin peşini asla bırakmayacağız. Asla!!"