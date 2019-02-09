Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Alemdar ailesinin cenaze töreninde dikkat çeken bir olay yaşandı. Erdoğan'ın yanında saf tutan aile mensubu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasındaki görüntü kafaları karıştırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden 9 vatandaşın cenaze törenine katıldı.
Erdoğan'ın katıldığı cenaze töreninde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.
ACILI AİLE YAKINLARI ERDOĞAN YANINDA SAF TUTTU
Alemdar ailesinin aile yakınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tuttu. Erdoğan'ın hemen yanında saf tutan aile üyesi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.