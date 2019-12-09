Erdoğan'ın "Kalemini kırarız" dediği isim: AK Parti'den istifa etmeyeceğim

09.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:02

Güngören Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin kendisini görünce ayağa kalkmayan bir çalışana tuvalet önünde oturma cezası vermesinin yankıları sürüyor.

ERDOĞAN ÇOK SERT ÇIKMIŞTI

Konuyla ilgili hafta sonu Cumhurbaşjanı Erdoğan sert bir açıklama yapmış ve "Bulunduğu makamın gücüne kapılarak, vatandaşa tepeden bakan, gönül kıranların bu davada yeri olmaz. Yolsuzluğu, haksızlığı çalıp çırpmayı hiç saymıyorum bile. Bu tür insanların kapımızdan içeri girmesi bile bizim için zûldür. Unutmayın kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranların biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız" açıklamasında bulunmuştu.

"GÜNGÖREN ÖZELİNDE ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Veysel İpekçi, çektiği video ile kendini savundu. AK Parti'den istifa etmeyeceğini belirten İpekçi, "Güngören içindeki basit bir olayın, başkan yardımcısının aldığı bir kararın bu kadar büyüyeceğini aslında düşünmedim. İlk gün hemen istifamı açıklayarak olayın suhulet içinde Güngören özelinde çözüleceğini düşündüm. Daha sonra olay beni, ailemi, çevremi etkiler biçimde büyütülünce mecburen ve hiç gerek yokken 7 düvele karşı mücadele veren Reis-i Cumhurun gündemine gelince ve ona da yanlış aksettirildiğini düşündüğüm için bu açıklamayı yapma gereği hissettim" dedi.

"BU OTUR-KALK MESELESİ DEĞİL"

"Bu konu basit bir otur-kalk meselesi değildir" diyen İpekçi, "Bugün dünyada mevcut olan sistemin alternatifi bir ekonomik, sosyolojik, hukuksal bir sistemin mevcut sistem içinde hukuk zemin içinde denemelerini yaparak, AK Parti'nin birleştiren yapısına güvenerek ve dayanarak buraya geldik. Ve burada bu hizmetleri yapmak istiyoruz. Genel olarak söylemek istediğim şudur ki kapitalizm, komünizm, bizim getirmiş olduğumuz kooperatiflerle beraber halkın ortak edilerek, ortaklık modeli… Halka anlatılması modelini geliştirmek için geldik" şeklinde konuştu.

"VERDİĞİM TALİMATIN ARKASINDAYIM"

"Ben amir olarak verdiğim talimatın arkasındayım" diyen İpekçi"Hata yapmış olabilirim ama hatamın bütün kamuyouna yansıtılmasını benim vicdansız birisi olduğuma dair iddaları kamuoyunun vicdanını bırakıyorum" ifadelerini kullandı.