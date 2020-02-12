: Erdoğan'ın "Her yerde vuracağız" sözleri dünya gündemine oturdu

12.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün parti grubunda ifade etti "Askerlerimize zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" şeklindeki sözleri uluslararası kamuoyunda gündem yarattı.

REUTERS FLAŞ KODUYLA SERVİS ETTİ

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Erdoğan'ın bu açıklamalarını flaş koduyla servis etti. Reuters, "Erdoğan, Türk askerlerine zarar verilmesi durumunda Suriye hükümet güçlerini vuracağını söyledi" başlığını kullandı. Haber ajansının servis ettiği haberde, Erdoğan'ın havadan veya karadan karşılık verileceği belirtildi.

AL JAZEERA ŞEHİTLERİMİZE ATIFTA BULUNDU

Katar merkezli Al Jazeera da İngilizce yayın yapan internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geniş yer ayırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye hükümetine bağlı güçleri vuracağını manşetlerden duyuran Al Jazeera, bu ay içerisinde 12 Türk askerinin şehit düştüğünü ve 2018 yılında Rusya ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'nin bölgede 12 gözlem noktası olduğunu hatırlattı.

NORVEÇ BASINI DA GENİŞ YER VERDİ

Norveç basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Aftenposten, "Erdoğan, Suriye rejimini çok sert karşılık vermekle tehdit etti" başlığını tercih etti. Norveç tabloid gazetesi Verdens Gang da, "Erdoğan, Suriye rejimini tehdit ediyor" başlığıyla gelişmeyi okurlarına duyurdu.

RUS BASINI DA YAKINDAN TAKİP ETTİ

Rusya'da yayın yapan Russia Today de, Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. RT, "Erdoğan, Şam güçlerinin Türk askerlerini vurması durumunda karşılığın sadece İdlib sınırları içerisinde değil her yerde verileceğini söyledi. Erdoğan, açıklamayı bugün partisinin toplantısında yaptı" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, İDLİB'DEKİ ASKERİ HAVA ARAÇLARINI DÜŞÜRECEK"

İnternet üzerinden yayın yapan Al-Masdar News de, "Erdoğan: Türkiye, İdlib'deki Suriye askeri hava araçlarını düşürecek" başlığını kullanarak haber hazırladı.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda yaptığı konuşmada İdlib'de atılacak adımları şu sözlerle duyurdu: "Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum. İdlib'de rejim ve onlarla hareket eden Rus güçleriyle ve İran destekli militanlar sürekli sivil halka saldırıyor katliam yapıyorlar.

Türkiye bu duruma seyirci kalmayacak. İdlib'de rejim ve ruslar ile yine rejim ile birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırın teröristler değil sivil halkı hedef aldıklarını çiziyorum. İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından düşürmeyenler bu saldırılar karşısında derin bir sessizliğe gömüldü.

"NE YAPMAMIZ GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ"

Karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden hiç bir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız. Bitmez tükenmez toplantıların sonucunu beklemeden hemen şimdi ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provokasyonuna göz yumacak değiliz.

"REJİM GÜÇLERİNİ HER YERDE VURACAĞIZ"

İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oradan tahkim ettik. Askerlerimize yönelecek olası saldırıda bugünden itibaren İdlib'le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Bize verilen sözler getirilmediği gibi anlaşmaya da uyulmadı. Atılması gereken adımlar neyse atacağız. İdlib başta olmak üzere Suriye halkının hayatta kalma mücadelesine destek vermek sorumluluğumuz.

"SURİYE GÜVENDE OLACAK Kİ BİZ DE GÜVENDE OLALIM"

Bugün Suriye'de vermekten imtina edeceğimiz mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda yürüteceğimizin bilincindeyiz. Artık herkes sadece saldırı alanında değil her yerde bedel ödeyeceğini bilmeli. Eğer Suriye terör örgütlerinin ve kukla rejimlerin elinde kalırsa bizim de güvenliğimiz tehlike altına girer. Unutulmamalıdır ki Suriye halkının özgürlük mücadelesi aynı zamanda 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının beka mücadelesidir. Suriye güvende olacak ki biz de kendi evimizde güvende olalım. Hala Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenler var.

"BUNUN ADI TETİKÇİLİKTİR"

Birileri içeride sürekli fitne çıkarmanın, kafaları bulandırmanın peşinde. Açık söylüyorum. Bunun adı tetikçiliktir, alçaklıktır. Siyasetçinin görevi tetikçiliğe soyunmak değil."

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