Erdoğan'ın görüntülü konuştuğu down sendromlu Abdulsamet, o anları anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan'ın görüntülü konuştuğu down sendromlu Abdulsamet, o anları anlattı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize ziyareti sırasında görüntülü konuşma yaptığı down sendromlu Bursalı Abdulsamet Yılmaz (26), sürpriz telefon görüşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın görüntülü konuştuğu down sendromlu Abdulsamet, o anları anlattı
18.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:21

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize ziyareti sırasında görüntülü konuşma yaptığı down sendromlu Bursalı Abdulsamet Yılmaz (26), sürpriz telefon görüşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Erdoğan'a asker selamıyla teşekkür eden Abdulsamet, "Cumhurbaşkanını görürsem direkt sarılacağım" dedi.

Bursa'da, otomotiv yedek parçası üreten fabrikada çalışan 3 çocuk babası Bahri Yılmaz'ın (52) en büyük oğlu Abdulsamet Yılmaz, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Babasıyla birlikte fabrikada çalışan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istedi. Abdulsamet'in hayali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Rize'deki ziyareti sırasında gerçek oldu. Erdoğan, Abdulsamet'i cep telefonuyla görüntülü arayarak bir süre sohbet etti. O anları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımına, 'Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti' notunu düştü.

'SEVİNÇTEN PERVANE GİBİ HAVAYA UÇTUK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü için mutlu olduğunu ifade eden Abdulsamet Yılmaz, "Mutluluktan havaya uçtum. Reisin kendisiyle konuştum' Sana ben ölürüm, sen benim her şeyimsin' dedim. Deliler gibi, hastayım kendisine. Ailecek çok mutlu olduk. Hepsi sevinçten pervane gibi havaya uçtu. Cumhurbaşkanını görürsem direkt sarılacağım" dedi.UMREDE ERDOĞAN'A 15 GÜN BOYUNCA DUA ETTİ

Oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle yüz yüze de görüşmek istediğini söyleyen baba Bahri Yılmaz, "Ben çok sevindim. Abdulsamet evde yalnızdı. Onu çok sevdiğini söylemiş ama çok sevinmişti. 2016 yılında umreye gittiğimizde 15 gün boyunca Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti. Oğlumun Cumhurbaşkanıyla görüşmesi beni de sevindirdi. Bana da sürekli Cumhurbaşkanına gitmek istediğini söylüyordu. Tam da onun üzerine denk geldi. Çevremizdeki insanlar da bu duruma çok sevindi. Fırsat bulabilirsek gidip yüz yüze de görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor Ekonomi
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok Güncel
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş 3. Sayfa
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle 'pes' dedirtti
Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle "pes" dedirtti
Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi
Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
'Duraktan almadın' diye kızıp şoförle bekçiyi darp ettiler! Kamera anbean kaydetti
"Duraktan almadın" diye kızıp şoförle bekçiyi darp ettiler! Kamera anbean kaydetti
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Ozan Güven Nihat Doğan
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Süleyman Seba
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Almanya
Şu an buradasınız: Erdoğan'ın görüntülü konuştuğu down sendromlu Abdulsamet, o anları anlattı - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 12:20:58. #1.14#
title