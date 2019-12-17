: Erdoğan'ın "Erken seçim yok" çıkışı Davutoğlu ve Babacan'ı sevindirdi

17.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:51

Erken seçim tartışmaları uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Konuyla ilgili muhalefet kanadından yapılan açıklamalarda "Erken seçime hazırız" mesajı verilse de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti.

ERDOĞAN, KAPILARI KAPATTI

Erdoğan da önce gün konuk olduğu canlı yayında konuyla ilgili yaptığı bir değerlendirmede "Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Bizim bundan sapmamız söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK SEVİNEN DAVUTOĞLU VE BABACAN OLDU"

Erdoğan'ın bu açıklamasının diğer partilere yansımasıyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abduülkadir Selvi, şu satırlara yer verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına en çok sevinenlerin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan olduğu kesin ama bütçe görüşmeleri nedeniyle dün Meclis'teydim. Erdoğan'ın 'Erken seçim yok' açıklaması hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinin yüreğine su serpmiş gözüküyordu. Rahatlamışlardı."

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