: Erdoğan'ın Davos'ta sesini duyurduğu Filistinli kız İsrail'den hesap sormak için avukat oldu

01.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı sırasında katıldığı Davos'ta, dönemin İsrail Başkanı Şimon Peres'e "Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü iyi biliyorum." sözleri ile atıfta bulunduğu roketli saldırının tanığı Huda Galiye, bugün eline aldığı avukatlık ruhsatıyla "kendisini ailesinden ayıranlardan hesap sormayı" umut ediyor.

Çocuklarının karne başarısını kutlamak ve neşeli bir gün geçirmek için 9 Haziran 2006'da Beyt Lahiya sahiline pikniğe giden Galiye ailesi, korkunç bir trajediyle karşı karşıya kaldı.

İsrail gemilerinden plaja hedef gözetmeksizin atılan roketler o zaman 12 yaşında olan Huda'yı babası, babasının eşi ve 5 kardeşinden ayırdı.

Babası ve kardeşlerini kanlar içinde bulan küçük kızın "baba" diyerek feryat ettiği anlar kameralara yansımış ve günlerce dünya gündeminde yer tutmuştu.

İsrail askerlerinin işlediği katliamın görüntüleri dünya genelinde büyük tepki uyandırmıştı. O dönem Başbakan olan Erdoğan da 2009 Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Başkanı Şimon Peres'e "Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüz, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum." diyerek bu elim olayı bir kez daha gündeme getirmişti.

Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen ailesini katleden İsrail'den hesap sorma arzusunu canlı tutan Galiye, yaşadığı o anları ve kendisini hukuk okumaya iten duygularını AA muhabirine anlattı.

Fakülteden sonra gördüğü stajın ardından avukatlık ruhsatını alan Galiye, babasını ve kardeşlerini kaybettiği dönemin kendisi için son derece zor geçtiğini belirterek, "Her çocuk anne babasının kollarında büyümek ister ancak ben küçücükken bu hakkı elimden aldılar. Halbuki henüz babamın şefkatine ve merhametine muhtaçtım." dedi.

O yıl, okullar tatil olunca babasının eğlenceli vakit geçirmeleri için kendilerini denize götürdüğünü ifade eden Galiye, eğlenceli başlayan gezinin babasının ve kardeşlerinin hayatlarına mal olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze saldırılarında kız kardeşini de kaybetti

Babası ve kardeşlerinin gözlerinin önünde öldüğünü anlatan Galiye, deniz gezilerinin, ailesinin elinden alındığı o elim olayı hatırlatmaktan başka bir işe yaramadığını dile getirdi.

Galiye, İsrail'in bu acı olaydan birkaç sene sonra da kız kardeşini kendilerinden kopardığını şu sözlerle aktardı:

"İşgal güçleri ailemin peşini bırakmadı. İsrail'in 2008-2009'da Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu bir kız kardeşim ve kocası hayatlarını kaybetti. Hayatımıza bir kara sayfa daha eklendi."

Babasını ve kardeşlerini kaybettiği o acı günün hafızasına kazınmasının hukuk okuması için güçlü bir motivasyon olduğunu kaydeden Galiye, "O elim olayın ardından başta ailem olmak üzere Filistin halkının hakkını savunmak için avukat olmaya karar verdim." dedi.

İşgalcilerin katliamları nedeniyle babasını ve kardeşlerini kaybeden ilk veya tek kişi olmadığına işaret eden Galiye, "İsrail'in evlatlarının yüzünden gülümsemeyi çaldığı ve en temel haklarından mahrum bıraktığı yüzlerce Filistinli aile var." diye konuştu.

Artık 26 yaşında genç bir kız olan Galiye, zor koşullara meydan okumaya ve ayrılık acısını aşmaya karar verdiğini ifade ederek, 2012 yılında liseyi bitirdiğini ve Gazze İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesine burslu kaydolduğunu aktardı.

Fakültede lisans eğitimini 2017'de başarıyla bitirdiğini ve son olarak avukatlık ruhsatını da aldığını belirten Galiye, şu anda da yüksek lisansa hazırlandığını kaydetti.

"İsrail elbet bir gün hesap verecek"

Olayın ardından insan hakları merkezleri raporlarında kendisi ve katliamdan kurtulan diğer aile üyelerinin ifadelerinin belgelendiğini hatırlatan Galiye, "Ancak bu olay belgelemekle sınırlı kaldı İsrail'in savunmasız halkımıza karşı işlediği suçların bedelini ödetecek pratik bir sonuca ulaşılamadı." ifadelerini kullandı.

Özellikle taraflı bir uluslararası irade varken taleplerine ulaşmak için yürümesi gereken zorlu bir yol olduğunu vurgulayan Galiye, "İsrail'in işlediği suçların hesabını vereceği gün elbet gelecek." dedi.

Arap ve uluslararası insan hakları örgütlerinden yardım ve destek bekleyen Galiye, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesinde dava açmak istediğini ancak henüz herhangi bir tarafla iletişim kurmadığını belirtti.

İşgal liderlerinin yargılamasını sağlamak için ilk adım olarak insan hakları kurumlarının çalışmalarına katılmaya çalışacağını söyleyen Galiye, İsrail gibi bir düşmanla mücadele etmek için ilgili tüm tarafların çabalarına ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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