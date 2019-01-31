Erdoğan'ın "CHP 72 Yıl Önce Hile Yaptı" Dediği Arslanköy, Hani Partiye Oy Veriyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) bundan 72 yıl önceki muhtarlık seçimlerinde hile yapmakla suçladığı Mersin'in Arslanköy Mahallesi'ndeki son seçim sonuçları şaşırttı.

AK PARTİ BAŞARIYLA ÇIKMADI

Yüksek Seçim Kurulu'nun Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nde (SSPS) yer alan verilere göre Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de AK Parti ve Erdoğan 2014'teki yerel seçimler de dahil olmak üzere son beş yıldır yapılan bir yerel seçim, bir referandum, iki cumhurbaşkanlığı seçimi ve üç milletvekili seçiminden de galip çıkamadı.

30 MART 2014 SEÇİMLERİ

MHP – 665

CHP – 344

AK Parti – 338

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Ekmeleddin İhsanoğlu – 963

Recep Tayyip Erdoğan – 415

7 Haziran 2015 Genel Seçimler

MHP – 477

CHP – 435

AK Parti – 409

1 Kasım 2015 Genel Seçimler

CHP – 443

MHP – 443

AK Parti – 402

24 Haziran 2018 Genel Seçimler

CHP – 409

AK Parti – 370

İYİ Parti – 312

MHP – 174

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Muharrem İnce – 536

Recep Tayyip Erdoğan – 492

Meral Akşener – 260

ERDOĞAN NE DEDİ?

Erdoğan, AK Parti'nin seçim toplantısında konuştu. CHP'nin 73 yıl önceki 1946 seçimlerini açık oy/ gizli tasnif usulüyle kazandığını söyleyen Erdoğan, 72 yıl önceki 1947 muhtarlık seçimlerinde de CHP'nin Mersin Arslanköy'de sayımlarda hile yapmak istediğini ama bunu başaramadığını ve Demokrat Partili (DP) muhtar adayının seçimleri kazandığını anlattı.