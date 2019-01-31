Erdoğan'ın "CHP 72 Yıl Önce Hile Yaptı" Dediği Arslanköy, Hani Partiye Oy Veriyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP 72 yıl önceki seçimlerde hile yaptı" dediği Arslanköy'de, 2014 yerel seçimlerinde MHP'ye 665 oy çıkarken son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'ye 536 oy çıktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) bundan 72 yıl önceki muhtarlık seçimlerinde hile yapmakla suçladığı Mersin'in Arslanköy Mahallesi'ndeki son seçim sonuçları şaşırttı.
AK PARTİ BAŞARIYLA ÇIKMADI
Yüksek Seçim Kurulu'nun Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nde (SSPS) yer alan verilere göre Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de AK Parti ve Erdoğan 2014'teki yerel seçimler de dahil olmak üzere son beş yıldır yapılan bir yerel seçim, bir referandum, iki cumhurbaşkanlığı seçimi ve üç milletvekili seçiminden de galip çıkamadı.
30 MART 2014 SEÇİMLERİ
MHP – 665
CHP – 344
AK Parti – 338
10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Ekmeleddin İhsanoğlu – 963
Recep Tayyip Erdoğan – 415
7 Haziran 2015 Genel Seçimler
MHP – 477
CHP – 435
AK Parti – 409
1 Kasım 2015 Genel Seçimler
CHP – 443
MHP – 443
AK Parti – 402
24 Haziran 2018 Genel Seçimler
CHP – 409
AK Parti – 370
İYİ Parti – 312
MHP – 174
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Muharrem İnce – 536
Recep Tayyip Erdoğan – 492
Meral Akşener – 260
ERDOĞAN NE DEDİ?
Erdoğan, AK Parti'nin seçim toplantısında konuştu. CHP'nin 73 yıl önceki 1946 seçimlerini açık oy/ gizli tasnif usulüyle kazandığını söyleyen Erdoğan, 72 yıl önceki 1947 muhtarlık seçimlerinde de CHP'nin Mersin Arslanköy'de sayımlarda hile yapmak istediğini ama bunu başaramadığını ve Demokrat Partili (DP) muhtar adayının seçimleri kazandığını anlattı.