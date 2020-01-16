Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi: Onların tespiti de doğru olabilir
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
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Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi: Onların tespiti de doğru olabilir

2019 yılı değerlendirme toplantısında Türkiye'de üniversite sayılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite.' Onların tespiti de doğru olabilir" ifadelerini kullandı.

16.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:15
Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi: Onların tespiti de doğru olabilir

2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmelerine eğitimle ilgili başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sayısının 207'ye, üniversite öğrenci sayısının ise 1,6 milyondan 8 milyona çıktığını söyledi.

"ONLARIN TESPİTİ DE DOĞRU OLABİLİR"

Üniversite sayılarının ardından eğitimde kalite eleştirilerine değinen Erdoğan, "Birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite.' Onların tespiti de doğru olabilir" şeklinde konuştu.


Haber Videosu

: Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi: Onların tespiti de doğru olabilir
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