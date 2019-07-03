Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızının nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı.

ERDOĞAN, EVLİLİK CÜZDANINI GELİNE VERDİ

Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nin ardından, eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah töreninin yapıldığı otele geldi.

Çiftin nikahı Çankaya Müftüsü Ali Gülden tarafından kıyıldı. Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.