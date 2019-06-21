Erdoğan'dan Yıldırım'a eleştiri: Belediyeciliği bedava internetle tanımlamasını gerçekçi bulmuyorum

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin konuştu. Erdoğan, AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın internet vaadi eleştirdi. "Bunları vaadetmekle mi biz gençliği yanımıza çekeceğiz? Otobüslerin ücretsiz olması, ücretsiz internet acaba bunlarla mı belediyeciliği tanımlayacağız? Ben belediyeciliği bununla tanımayı gerçekçi bulmuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya ve TV ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

ORTAK YAYIN

"Ben yayını beğenmedim. Bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Burada dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik sözkonusuydu. Bu tarafgirlikle kalmayıp bir de tabii sonradan çünki o soru soruş şekillerinde bile bazı tarafgirlikler çok somut ortaya çıkıyordu. Örneğin moderatör CHP adayına 'Başkan' öbür taraftan Yıldırım'a 'Başkan adayı' demesi gözümüzden kaçmadı. İki adayın konuşma süresinde eşitsizlik göze çarptı. Güya çok dikkatli takip edilmesine, 'buna çok dikkat edeceğim, her iki adaya dikkatle süreleri kontrol edeceğim' demesine rağmen buna dikkat edilmemiştir. Mesela sayın Yıldırım'a 4 dakika daha az süre tanınmıştır. Bunların hepsini dakika dakika bizler masaya yatırdık. Sayın Yıldırım'ın sözleri zaman zaman kesilmiş, rakibinin ise böyle bir sıkıntısı olmamıştır. Özellikle 10 kez CHP adayının müdahaleye uğradığını görüyoruz ama Yıldırım'ın 26 kez sözü kesildi. Moderatörün karşısındaki konuşmacılar, konuşması ne kadar kesilirse o denli sunumunu kaybeder, o akış ortadan kalkar. Burada da maalesef bunu yaşadık"

İSTANBUL SEÇMENİNE MESAJ

"İstanbul seçimlerine çok kısa bir süre kala seçmene bir mesajınız olacak mı?" sorusuna Erdoğan, şu ifadelerle cevap verdi:

"AK Parti bu seçimin kaybedeni olmaz. Çünkü biz şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis kahir ekseriyetiyle bizde, komisyonların tamamı bizde. Meclis Başkanvekillikleri aynı şekilde. İstanbul'a hizmet ancak bu şekilde olur. Orada onun olması halinde sürekli belli sıkıntıların olacağı ortada. Birdefa burada düşünce, yönetim bütünlüğü olmayacaktır. Birçok konularda anlaşmazlıkların çıkacağı ortadadır. İstanbullu halkıma diyorum ki Pazar günü demokratik haklarını kullanmayı ihmal etmesinler. İstanbul dışında da olanlar varsa gelip oylarını kullansınlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütünleşmesi noktasındaki sürece destek versinler, eksik bırakmasınlar"

YILDIRIM'IN SİYASİ KARİYERİ VE YAPTIKLARI

"Binali Bey'in duruşunda bir olgunluk, derinlik var. İDO'dan genel müdür olarak yola çıkacaksın, milletvekili olacaksın, 10-11 yıl Ulaştırma Bakanlığı yapacaksın, Başbakanlık ve ardından Meclis Başkanlığı. 81 vilayetin her yerinde yollarından, altyapıdan havaalanlarına kadar Binali Bey'in elinin değmediği yer yok. Siz 25 senedir İstanbul'a ne yaptınız? Kim diyor? Rakibi söylüyor. İnsanın gözü varsa artık yapacak bir şey yok. Marmaray'ı, Avrasya'yı görmeyecek misinin? Öbür tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, bütün bunlar bitirilmiş olan yatırımlar."

Erdoğan, şöyle devam etti:

Binali Bey'in yaptıkları yapacaklarının teminatı durumunda. Şimdi ihtiyarlara ücretsiz belediye otobüsünden bahsediyor. Biz bunu yaptık. Öğrencilere burstan bahsediyor. Benim verdiğim bursu CHP o zaman, belediye başkanıydım o zaman ve bunu yargıya taşıdı. Yargı veremez dedi ve kaldırıldı. Başbakan olduğunda biz bu bursu Başbakanlık'a bağladık. Sonra biz bunu Kredi Yurtlar Kurumu'na bağladık. Şimdi 500 TL veriyoruz. Şu anda yüksek lisansta mastır öğrencilerine burakam 750 TL. Doktora öğrencilerine ise şu anda 1.500 TL ücret veriyoruz. Burada yalan söylemeye, yapmadıklarınızı, yapamayacaklarınızı söylemeye gerek yok. Acaba sen belediyenin geliri ile bunları nasıl halledeceksin? Suya belli bir şey getiriyor, ücretsiz veya kısıntı diyor. İstanbul'u suya kavuşturan bu fakir. Benim dönemimde Istranca dağlarından, öbür taraftan Melen'den Anadolu yakasına su getirdik. Öbür taraftan boğazın altından boru yerleştirildi.

"BELEDİYECİLİĞİ BUNUNLA TANIMLAMAYI GERÇEKÇİ BULMUYORUM"

"Anneler babalar evlatlarına bunu ne kadar anlatıyor bilemem. Bak buralardan bugünlere geldik, bunu anlatıyor mu anlatmıyor mu? Gençler için bu bir ütopya. Üniversitelerde harç alınıyordu, bununla ilgili gösteriler yapılıyordu. Harcı bir kaldırdık. Üniversite gençliğine sorsak, hiç umurunda değil. Şu anda üniversite gençliği bu para zaten leblebi çekirdek diyor. Şunun değerlendirmesini yapmıyor. Bu ülkede 1994'te neredeydi şu anda nerede? O bir kırılma noktasaydı. Ülkemizde sağlam bir belediyecilik anlayışını kazandırdık. Ondan sonra yerel yönetimlerde yarış, rekabet başladı. Bakıyorum şimdi Binali Bey'in vaatleri var aynı şekilde rakibinin vaatleri var. Acaba bu vaatler doğru mu? Bunları vaadetmekle mi biz gençliği yanımıza çekeceğiz? Otobüslerin ücretsiz olması, ücretsiz internet acaba bunlarla mı belediyeciliği tanımlayacağız? Şu an açıkça net gerçek bir şey söyleyeyim, ben belediyeciliği bununla tanımayı gerçekçi bulmuyorum."