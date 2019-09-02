Erdoğan'dan, küskünlerin yeni partiye geçişine karşı önlem: Vefa toplantıları

02.09.2019 10:28

AK Parti içinde yapılan değerlendirmelerde yeni partilere küskün ve kırgın partililerin geçebileceği hesabı yapılıyor. Bunun önlenmesi için de 'vefa toplantıları' yapılmaya başlandı. Bu kapsamda milletvekillerinin de katılımıyla teşkilatlarda toplantılar yapılarak daha önce partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış, ancak daha sonra kırılıp küserek uzaklaşan isimler yeniden kazanılmaya çalışılıyor.

KONGRE SÜRECİ 1 YIL ERKENE ÇEKİLECEK

Bunun için ilk olarak olağan kongre süreci 1 yıl erkene çekilerek, ekimde başlayacak belde, ilçe ve il kongre süreçleriyle teşkilatların diri tutulması hedefleniyor.

"PANİK HAVASIYLA HAREKET EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Parti içinde bu toplantı ve ziyaretlerin yararlı olacağı, ancak bunun için geç kalındığı değerlendirmeleri de yapılıyor. Bazı AK Partili kurmaylar, "Bu toplantıların çok daha önce yapılması gerekiyordu. Yeni parti hazırlıkları nedeniye bir panik havasıyla hareket edilmesi doğru değil, daha serinkanlı bir politika izlenmeli" görüşünü dile getiriyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti iddialarına ilişkin yaptığı ilk yorum, "Birileri parti kuruyormuş şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilemezsiniz. Bu tür ihanetlerin içinde onlar bu işin bedelini de ağır öderler." şeklinde olmuştu.

"ESAMESİ OKUNMAMIŞTIR"

Erdoğan ayrıca, "Bu davada bu çatı altında görev alan arkadaşlarımla yol yürümeğe devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu davada yolunu kaybedenler olmuştur. Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır, okunmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.