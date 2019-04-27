Erdoğan'dan "Kızgın Demiri Soğutalım" Çağrısıyla İlgili Yeni Açıklama: Bu İnce Noktaya Dikkat Çektik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, ''İcraat döneminde tüm enerji ve vakit ülkenin meselelerinin çözümüne, millete hizmet yoluna hasredilir. Biz ''kızgın demiri soğutalım'' çağrımızla işte bu ince noktaya dikkat çektik... Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz.'' dedi.

"TÜRKİYE BEKASINA YÖNELİK TEHDİTLERİ HEP BERABER GÖĞÜSLEMELİYİZ"

Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden, ''Terör, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere Türkiye'nin bekasına yönelik tehditleri 82 milyon olarak hep beraber göğüslememiz gerekiyor. Önümüzde 4 buçuk yıllık bir icraat dönemi bulunmaktadır.

"İŞTE O ZAMAN KAYBETTİK"

İcraat döneminde tüm enerji ve vakit ülkenin meselelerinin çözümüne, millete hizmet yoluna hasredilir. Biz ''kızgın demiri soğutalım'' çağrımızla işte bu ince noktaya dikkat çektik.

Ne zaman birliğimizi muhafaza edip kardeşliğimizi büyütmüşsek, o zaman büyük devlet olduk. Ne zaman içimize kapanmış, birbirimizle kavga etmişsek de, işte o zaman kaybettik. Gün 82 milyon olarak bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür.

"CUMHUR İTTİFAKI BU ORTAK PAYDANIN LOKOMOTİFİDİR"

Bizim nazarımızda ''Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet'' ilkesine inanan herkes Türkiye ortak paydasında zaten buluşmuş demektir. Cumhur İttifakı da işte bu ortak paydanın lokomotifidir, itici gücüdür, en büyük temsilcisidir.

Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz.'' mesajını paylaştı.