Erdoğan'dan masadaki haritayı kapatmasını isteyen Putin'e yanıt: Ne kadar çalıştığımızı görsünler

23.10.2019 16:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen Soçi mutakabatına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ERDOĞAN, DOSYAYI MASAYA KOYDU

Görüşmenin basına kapalı kısmında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

"NE KADAR ÇALIŞTIĞIMIZI GÖRSÜNLER"

Bu esnada Putin, Erdoğan'dan masada açık duran dosyayı kapatmasını istedi. Putin'in bu ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" dedikten sonra dosyayı kapattı.