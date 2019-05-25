Erdoğan'dan "İki Üniversite Mezunuyum İş Bulamıyorum" Diyen Kadına Yanıt: Kocan Ne Yapıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışından sonra kendisine seslenen ve iki üniversite bitirdiği halde işsiz olduğunu söyleyen EYT mağduru bir kadına "Kocan ne yapıyor?" diye sordu. Kadının "Şu anda işi var çalışıyor" cevabı üzerine ise Erdoğan "Gördün mü?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışından sonra iki üniversite bitirmiş EYT mağduru işsiz evli bir kadının 'iş bulamıyorum' sözlerine karşılık verdi. Erdoğan, "Onların hepsi istismarın peşinde. Erken emeklilik diye bir şey yok. Avrupa'da şu anda emeklilik yaşı kaça çıktı biliyor musun?" ifadeleriyle yanıtladı.

Sözlerine devam eden Erdoğan, "İş bulamayıyoruz efendim iş yok. Ben iki üniversite mezunuyum işim yok şu anda" diyen kadının sözlerine "Kocan ne yapıyor?" sorusuyla karşılık verdi.

Erdoğan, kendisine "Şu anda işi var çalışıyor" yanıtını veren kadının bu cevabı üzerine ise "Gördün mü?" ifadelerini kullandı.