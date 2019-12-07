: Son dakika: Erdoğan'dan Güngören Belediyesi'ndeki olaya sert tepki: Kalemini kırarız

07.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:18

Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı için belediye başkan yardımcısı tarafından cezalandırılması olayıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. İnsan gönlü kıranın partide kalemini kırarız" dedi.

"VATANDAŞA TEPEDEN BAKAN KİBİR ABİDELERİ..."

Yaşanan olayla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olamaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Çalıp çırpmayı, yolsuzluğu hiç saymıyorum bile. Bu tarz insanların kapıdan içeri girmesi bile bizim için zuldür. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir. Türkiye, nasıl binlerce yıllık devlet tarihi içindeki son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir.



Hedefimiz önce bu ülkenin 82 milyon insanın her birinin onunla birlikte tarih ve medeniyet coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin gönlünde yer edinmektir. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize kucak açılıyorsa işte bu hasbi yaklaşımımız sayesindedir. AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler.

"SON 17 YILDA TARİHİN EN BÜYÜK SIÇRAMASINI YAŞADIK"

İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede 1 numaralı şehrimizdir. Zira İstanbul 81 vilayetimizin temsilcilerinin olduğu bir şehirdir. İstanbul'dan ses çıktığı zaman 81 vilayette onun dalgalandığını görüyoruz. İstanbul'un nabzını yakalarsak, Türkiye'nin de nabzını yakalamış oluyoruz.

Türkiye son 17 yılda tarihinin en büyük sıçramalarını yaşarken aynı zamanda tarihinin en büyük saldırıları ile karşı karşıya kalmıştır.

"SURİYE'DEN NE ZAMAN ÇIKACAKSINIZ?' DEDİLER"

Son dönemde Suriye'de ve sınırlarımız içerisinde yürüttüğümüz operasyonlar, Doğu Akdeniz'deki adımlarımız ülkemize yönelik adeta bir öfke patlamasına yol açtı. Suriye'de devam etmekte olan süreç Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemlidir.Dünyada hangi liderle görüştüysek 'Suriye'den ne zaman çıkacaksınız?' dedi. Biz de sizin orada ne işiniz var dedik.

Bizim 911 kilometre sınırımız var, sizin sınırınız var mı? Yok. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. DEAŞ'ın 3 bine ait teröristi oradan çıkartan biziz. Dünyada böyle bir mücadeleyi veren 2. bir ülke yok. Son 4'lü zirvede bunları konuştuk. Siz niye oradasınız? Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da "teşekkür ederiz, artık gidebilirsiniz" demedikten sonra biz oraları terk etmeyiz.

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKAT METNİ

Türkiye Libya ile bir mutabakat metni imzaladı. Bu anlaşma meclisimizden geçti. Ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler'e gönderildi. Bunlar (Yunanistan) skandal harekette yaptılar, Libya'nın büyükelçisini deport etti. Yaptın da ne oldu, ne kazandın. Şu anda biz Libya'daki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Libya ile Türkiye arasında gayet ilginç, gayet güzel bir hat inşa ediyoruz.

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