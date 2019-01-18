Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye!

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın daveti sonrası eşi Emine Erdoğan ile birlikte konsere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahneye çıkarak Fazıl Say'a Aşık Veysel'in Benim Sadık Yarim Kara Topraktır plağını hediye etti.

ERDOĞAN AYAKTA ALKIŞLADI

Erdoğan da izleyicilerle beraber konser sonunda Say'ı ayakta alkışladı. Sahneye tekrar çağrılan Say'ın "Umarım sanatımı beğenmişsinizdir. Herkese teşekkürler. Sakin bir parça çalarak konseri bitirmek istiyorum. Kızımın doğumunda yaptığım 'Kumru' isimli parça. Ona sevgiler yollayarak çalıyorum" dedi.

"SEVGİLİ FAZIL SAY'A TAKDİM EDİYORUM"

Konser sonunda Erdoğan da sahneye çıktı. Sözlerine 'Sevgili Fazıl' diyerek başlayan Erdoğan "Bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim etti. Çanakkale eyvallah İzmir eyvallah şimdi bir de Ankara lazım… Arkadaşlar 'benim yarim kara topraktır'ın plağını bulmuşlar ben de bunu sevgili Fazıl'a takdim ediyorum'' şeklinde konuştu. Fazıl Say ise Erdoğan'a imzalı albümünü hediye etti.