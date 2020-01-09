: Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak

09.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:47

Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BİR NAMUSSUZ, BİR ALÇAK..."

Hatay'da eski kız arkadaşına asit atarak suratında yanıklar oluşmasına sebep olan sanık hakkında sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Şimdi diyorum ki ben de, bunu da bizim getirdiğimiz söyleniyor. Arkadaşlar diyorum, siz neden kanun diyerek bize böyle cevap yolunu buluyorsunuz. Ben hak, hukuk, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksınız. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"ENGELLİ MEMUR SAYISI DÖNEMİMİZDE 10 KAT ARTTI"

2002'den bugüne kadar kamuya 29 bin kişi yerleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Hiçbir zaman engelli kardeşlerimize duyarsız olmadık. Engellilere sahip çıkıyor, kendilerini en iyi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Devlet ve millet arasındaki ilişkiler tek parti döneminde, insanına tepeden bakan bir anlayış hakim oldu. Engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre 10 kat artarak 56 bin 500'e ulaştı. Engellilerin yanı sıra kadınlara, çocuklara, dul ve yetimlere, şehit yakınlarına imkanlar sunduk. Engellilerimizin toplumsal hayatın her alanında olması için öncelikle erişebilirlik çok önemli. Bina girişi, toplu taşıma aracına kadar her alanda kolayca yaşayabileceği alanlara sahip olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ GELİR 3 KATINA ÇIKTI"

Kişi başına milli gelirin arttığını ifade eden Erdoğan, "Milli gelirimizi 3 kattan fazla yükseltirken tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Yıllık bütçeyi 2 milyardan 55 milyar liraya çıkardık. Son 17 yılda tam 339 milyar liralık sosyal yardımda bulunduk. Sosyal yardımların payını yüzde 0,3'ten, 1,2 seviyesine yükselttik" şeklinde konuştu.

"DOĞAL GAZ BİZİM ÜZERİMİZDEN AVRUPA'YA GİDECEK"

Konuşmasında doğal yaşama kattıklarından bahseden Erdoğan, "Geldiğimde susuz bir İstanbul vardı. O konuyu çözdük. Çöp dağlarından geçilmeyen İstanbul vardı. Biz bunu kaldırdık. HABİTAT'ın ödül verdiği İstanbul oldu. Solunumda hava kirliliği felaketti. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hamdolsun bundan kurtulduk. 81 ili temiz hava ile karşı karşıya getirelim dedik, onu da başardık. Şimdi tüm ilçelere doğal gazı götürmek istiyoruz. Dün İstanbul'da Rusya ile yaptığımız anlaşma gereği TürkAkım projesini Karadeniz'den Kıyıköy'e geçirmek amaçlı projemizi hayata geçirdik. Doğal gaz bizim üzerimizden Avrupa'ya gidecek" diye konuştu.

"AİLE KAVRAMI BİZDE DE ÇÖKÜYOR"

Batı'daki çöküşün sebebini aile kavramına bağlayan Erdoğan, "Aile bizde de şimdi çöküyor. Neden 3 çocuk diyorum, çünkü güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Doğum noktasında kısırlaştırma politikası güttüler. Neden nüfusumuz azalsın diye. Nüfusumuz çoğalmalı ki ekonominin bel kemiği nüfustur. İnsan varsa para var, üretim var, tüketim var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Aile kurumu dağıldığında nüfusta azalmaya başlıyor. Pek çok batı toplumu bir süre sonra yeryüzünden silinme ihtimali ile karşı karşıya. Türkiye de aynı tehditle yüzleşmiştir. Gençlerimiz evlenmiyor, rakam yukarı çıkıyor. Çoğu 30'u aşkın yaşta evleniyor ya da evde kalıyor. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Medya aracılığıyla özendirilmeye çalışılıyor. Aile kurumlarını kurutmaya çalışan semboller bilinçli kurutulmaya çalışılırken, aile kurumu küçümseniyor" dedi.

"ÖRNEK AİLE HAYATI SUNMALIYIZ"

Aile içindeki değerlere sahip çıkmanın öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimiz ne diyor nikahlanınız, çoğalınız, nikah dışı bizim değerlerimizde yok. Kıyamet gününde diğer topluluklara karşı ümmetimin çokluğu ile övüneceğim diyor. Yeni nesil okumak, duymaktan ziyade gözlemden etkileniyor. Biz ne kadar örnek aile hayatı sunarsak, çocuklara örnek olur" ifadelerini kullandı.

"KADINA ŞİDDET UYGULAYANIN KARŞISINA BİZ ÇIKARIZ"

Kadına şiddet olgusu ile aile kurumuna saldıran bir oluşum meydana geldiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'deki kadın cinayetleri vakası Avrupa'nın yarısı kadar. Kadına fiziken ya da ruhen şiddet uygulayanın karşısına önce biz çıkarız biz. Anne olan eş olan kız evlat olan insanın yarısı olan kadına yönelik her türlü ayrımcılık anlayışa eyvallah etmedik. İnsani duyarlılıkların sinsi bir şekilde istismarıyla aile kurumunun içinin boşaltılmasına izin vermeyeceğiz. Aileye sahip çıkacak anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İskenderun'da evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı.

Berfin, çağrılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

SALDIRGANA 13 YIL HAPİS CEZASI

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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