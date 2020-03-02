: Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine: Artık kapılar açılmıştır, bu yükten nasibinizi alacaksınız

02.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:00

Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Mültecilere kapıların açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'... 'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Türkiye'nin Suriye sınırında verdiği tarihi mücadeleye verdiğiniz destekle ilgili her birinize milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz.

"CİDDİYE ALMADILAR"

Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır. Aylar önce 'Eğer bir yük paylaşımına girilmezse kapıları açarız' dedim. Ciddiye almadılar, kapılar açılınca şimdi de telefon üstüne telefon geliyor. Kusura bakmasınlar kapı artık kapanmayacak.O iş bitti.

ŞEHİT ASKERİN KARDEŞİYLE DİYALOĞUNU ANLATTI

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bunların bedelini ödeteceğiz dedik. 2 bin 557 rejime ait asker öldürüldü. Dün akşam şehit ailesiyle birlikteydik. Askerliği devam eden şehidin kardeşi, 'Başkanım ne olur ben askerliğime devam edeyim' dedi. Terhisine 55 gün kalmış.

ATEŞKES VURGUSU

Sayın Putin'le Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz. Artık bizim yerli İHA ve SİHA'larımız var. Saflarımızı daha sıklaştırarak yollarımıza devam etmemiz gerekiyor. Kahraman askerlerimiz Suriye'nin dört bir yanında teröristlerle ve zalim rejimle mücadele ediyor."

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