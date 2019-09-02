Erdoğan'dan Adli Yıl Açılışı için Külliye'ye gelmeyen barolara tepki: Bu gazi mekan milletimizin evidir

02.09.2019 11:59

Adli Yıl Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene katılmayan barolara tepki gösterdi. Erdoğan, "Bir takım barolar adli yıl açılışını sırf mekanından dolayı provoke ediyor. Bu gazi mekan milletimizin evidir. Bu gazi mekan, konferans salonu, sergi salonu, camisi, 15 Temmuz Anıtı, tamamlanmak üzere olan kütüphanesi ve inşası süren müzesiyle, milletimizin, dolayısıyla da tüm kurumlarımızın evidir" diye konuştu.

"YARGITAY BAŞKANI VE TBB BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittikleri için tepki ile karşılanan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargıtay ve TBB Başkanımızı, bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle tebrik ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Adli Yıl Açılışı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olmasına tepki gösteren çok sayıda baro, törene katılmayı reddetmiş ve Yargıtay Başkanlığı'nın davetini geri çevirmişti.

İLK TEPKİ İSTANBUL BAROSU'NDAN

Törene katılmayı reddeden İstanbul Barosu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olması, demokrasi, hukuk ve adalet adına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun imzasıyla yayımlanan açıklamada, Türkiye'de yargının en ağır krizini yaşamakta olduğu belirtilmişti.

ANKARA BAROSU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ankara Barosu ise törenin Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek olması hakkında "Savunmanın yeni adli yılını tarafı kendinden menkul siyasal iktidara ait bir mekanda karşılaması siyasi tahakkümün bir saray çatısı altında bizzat hukukçular tarafından yeniden üretilmesidir" demişti.

Ankara Barosu, "modası önceki yüzyılda geçmiş saray çatıları altında" verilecek bağımsızlık söylemlerinin mekanın kendisi tarafından çürütüleceğini savunmuştu.

İZMİR BAROSU: KENDİNİZİ ÖZGÜRLEŞTİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ

İzmir Barosu ise Cumhurbaşkanlığı'nın hiçbir canlıya yaşama imkanı tanımadığını ve hayalinde avukatsız bir yargı olduğunu söyleyerek törene katılmayacağını duyurmuştu.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Yargıtay Başkanlığı'na hitaben yazdığı mektupta "Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de 'kendinizi özgürleştirmenizi temenni ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer barolardan da "muhalif binlerce kişinin hukuka aykırı bir şekilde tutuklandığı", "baroların yürütme karşısında bağımsızlıklarının zedeleneceği" ve "adaletin siyasi iktidarın emrinde olduğu" gibi gerekçelerle törene katılmayacakları yönünde açıklamalar gelmişti.