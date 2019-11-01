Erdoğan, cuma namazı öncesi yanına gelen vatandaşın mektubunu aldı
Cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçen Erdoğan, kendisine mektup vermek isteyen kadını yanına çağırıp mektubunu aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ardından cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti.
YANINA ÇAĞIRIP MEKTUBU ALDI
Erdoğan camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi. Erdoğan'a kendisine seslenen Sarı'yı yanına çağırarak mektubunu aldı. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi. Erdoğan cuma namazından çıktıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne yürüyerek geçti.
VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE EŞLİK ETTİ
Cuma namazında Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.