Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki: Çete Yaftası Vurup Hakimleri Hedef Göstermek Ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantından YSK'nın 7 üyesine "Çete" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Erdoğan, "Çete yaftası vurup hakimleri hedef göstererek, hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır" diye konuştu.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE TEPKİ

"Devlet, adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir. Bugün dünyada en çok ihtiyaç duyulan adalettir. Bizim uluslararası tüm platformlarda dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür çağrımız var. Bu adalet arayışının tezahürüdür. Dünyanın beşten büyük olmadığını iddia eden bir anlayış bir yapı adil olamaz. BM Güvenlik Konseyi'nde beş ülke güya adalet dağıtıyor. Şu anda Arakan'da, Libya'da, Filistin'de, Kudüs'te adalet mi var?

Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardı ardına gelmiştir. Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer bazı terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarını hakiki manada millet adına karar veren ve devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için çok büyük mücadeleler verdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"HAKARET VE KÜFÜR EDEMEZSİN"

Adalet yolundan sapanların akıbeti yine hukuk içinde hesap vermektir. Türkiye'nin hukuk devleti niteliği başka bir yola izin vermez. Bana göre öncelikli olan kanun değil hukuktur. Kanun yazılır geçer kağıt üzerinde kalır. Hukuk hak ile halk arasındaki bütünlüğün ta kendisidir. Hakim ve savcı işini kötü yaptığında toplumun vicdanında telafisi olmayan bir yara açabilir. Adalet bayrağı yükseldiğinde dünyada tek bir yoksul , tek bir mazlum kalmaz.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasetçilerin sınırları zorladığını görüyoruz. Dün yine bir siyasi parti genel başkanı yargı mensuplarıyla ilgili insanlık dışı sözler sarf etti. Anayasanın 138. maddesi çok açık ve net. Yargı mensuplarına ima dahi edemezsiniz deniyor. Öyle ileri gittiler ki küfretmedikleri kaldı. Zaman zaman ben de eleştiri yapıyorum ama hakaret ve küfür edemezsin. Hukukun verdiği kararlar eleştirilemez mi? Eleştirilebilir. Biz de geçmişte pek çok mahkeme kararını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Benim partim anayasa değiştirebilecek güce bile sahip olduğunda kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hakimlere çete yaftası vurup hedef göstermek densizlik, had bilmezlik ve ahlaksızlıktır. 40 yıldır siyasetin içinde olan biri olarak bunları politikanın yüz karası olarak değerlendiriyorum. Yargı mensuplarından bu tür densizliklere gözlerini kapalı tutmalarını istiyorum ama yine yargı içinde haklarını aramalarını istiyorum. Türkiye adamına göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu "YSK pazartesi gerekçeyi açıklayacaktı. Kim söyledi? Saray'da oturan zat. Çünkü YSK'nın tek bir üyesi var, Saray'da oturan zat. Bir de orada 7 kişilik çete var. Biz sarayda 200 sayfa yazdık, basın altına imzayı verin dediler. Bunlar da imzaladı. Bunların hiçbiri hakim değil." demişti.

Kaynak: AA