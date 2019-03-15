Erdoğan, Canlı Yayında Oylama Yaptı: Kabul Edenler-Etmeyenler?

Askeri alanın Millet Bahçesi yapılacağını söyleyen Erdoğan, projenin videosunu izletirken vatandaşlara "Nasıl? Güzel mi?" diye sordu. "Kabul edenler-etmeyenler" diye vatandaşa soran Erdoğan, "Kabul edilmiştir" dedi. Erdoğan bunun ardından "İşte demokrasi bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Gaziantep mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında "Müjdeyi veriyorum" deyip şu ifadeleri kullandı:

MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

"Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde askeri alan var. Buradaki askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadığını gördük. Bu devasa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmında da Antep'in tarihine kültürüne uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak"

"İŞTE DEMOKRASİ BU"

Erdoğan, projenin videosunu izletirken vatandaşlara "Nasıl? Güzel mi?" diye sordu. "Kabul edenler-etmeyenler" diye vatandaşa soran Erdoğan, "Kabul edilmiştir" dedi. Erdoğan bunun ardından "İşte demokrasi bu" dedi.