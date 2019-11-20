Erdoğan, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li isme çok sert çıktı: Ahlaksız

20.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:32

Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gruğ Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik olarak "Lütfen bu kadına haddini bildirin" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, Özkoç hakkında "Bu ahlaksızlara prim verecek durumda değiliz" dedi.

"LÜTFEN BU KADINA HADDİNİ BİLDİRİN" DEMİŞTİ

Önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlatmış, bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüde konuşmasına müsaade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, önce "Ulan, böyle bir grup başkan vekilliği olmaz." diyerek bağırmıştı. Özkoç, daha sonra "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef almıştı.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan; "Geçmişte Ecevit, yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malezya büyükelçimiz, ona 'susturun bu kadını' diye hakaret etmişti. Dün de herhalde oradan ilhamla Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'Susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsiz diyecek kadar ahlaksız, edepsiz CHP'nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın, bu ahlaksızlara prim verecek durumda değiliz. Tüm grubumuz bir bayan milletvekilimize grup başkanvekilimize saldıracak olan ahlaksız edepsizlere parlamento içinde gereken cezayı vermesi lazım. Ceza ise ceza. Özür diledi, bıraksınlar bu işi. Bunlar kuru özürle geçiştirilecek işler değil" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"2018-19 seçimlerinin sonuçlarını adeta sandık sandık tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Önce teşhisi doğru koyacağız sonra en ideal çözümü hayata geçireceğiz. Türkiye, güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede beka mücadelesi verdiği dönemden geçiyor. Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. En büyük güç ve moral kaynağımız milletimizin desteğidir.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Beka mücadelemizde durum böyleyken iç siyasette bambaşka fotoğrafla karşı karşıyayız. MHP ve diğer kardeşlerimiz attığımız her adımda bize destek verdiler. CHP ve HDP ile onlarla hareket eden marjinal çevreler yalanda adeta sınır tanımıyorlar. CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir. İspatla diyoruz yapamıyor, yalan söyleme diyoruz bundan da kendini alamıyor. Ağzını her açtığında dünyanın en büyük devletlerini kurmuş ecdadımıza hakaret etmeyi maharet sanıyor.

"BU ZATI KÜRESEL SERMAYE DE CİDDİYE ALMIYOR''

Bu zatın kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez ama hiç kimsenin milletimizin tarihine haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok. Can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yabancılara 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' diyor. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötülemenin adı ihanetin dik alasıdır. Bu zatı küresel sermaye de ciddiye almıyor. Şu an itibarıyla borsamız 107 bini yakalamış vaziyette. Ekonomimize saldırılar yaşanırken kendisini hiç ortada görmedik. Teröristlere 'Bunlar teröristtir' dediğini hiç ağzından duymadık.

"2020, İNŞALLAH FAİZLERİN ÇOK DAHA DÜŞTÜĞÜ YIL OLACAK"

Bizim şu anda IMF ile işimiz yok biz bize yeteriz. 2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Girişimcilerimize sesleniyorum, gelin yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum; gel yatırım yap hangi sektörde çalışıyorsan gel yatırım yap. Kendi parana dön. Kendi paranı kullanmaktan çekinme. Artık dövizle borçlanma değil milli para ile adım atma dönemine döndük bunu başarıyla yürütmek durumundayız. Konut satışlarında otomobilde ciddi artışlar başladı. Yatırımcılarımıza sesleniyorum endişe etmeyin kendi alanlarınızda yatırım yapmaya devam edin."