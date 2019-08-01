Bir ilke imza atan Erdoğan'ın, Bahçeli'nin evine gitme sebebi belli oldu

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sürpriz bir şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bir ilk olma özelliğini taşıyan bu ziyaretin nedeni ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bahçeli'nin Ankara Çayyolu'ndaki Devlet Bey Konağı'na sivil plakalı bir makam otomobili ve 4 araçlık kısa konvoyla gitti. Erdoğan'a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti. Bahçeli, Erdoğan'ı Devlet Bey Konağı'nın kapısında karşıladı. Görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmenin Bahçeli'nin evinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Çünkü iki lider arasındaki görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde gerçekleşirdi. Bahçeli, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatını taşımasından ötürü Külliye'ye giderdi. Dün bir ilk gerçekleşti ve Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

"EVİNİZ ÇOK GÜZELMİŞ MERAK ETTİM"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan ile Bahçeli ne konuştular?" başlıklı yazısında bu önemli görüşmenin neden Bahçeli'nin evinde yapıldığını yazdı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bahçeli, sosyal medyada kalpaklı fotoğrafını paylaşınca bir görüşmede Erdoğan, 'Eviniz çok güzelmiş, merak ettim' demiş. Bahçeli de, 'Bir kahve içeriz' diye karşılık vermiş. Görüşme için Külliye'den aranınca Bahçeli, 'Evimde ağırlayayım' demiş."

Görüşmeye dair detayları paylaşan Selvi, "Yarım saat süren görüşmenin tek bir gündem maddesi olduğu söyleniyor ama ne olduğu söylenmiyor." ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin kalpaklı fotoğrafı;



