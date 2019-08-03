Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan kilisenin temelini attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, "Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Süryani kilisesi sıfırdan yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ilk olma özelliğini taşıyan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.

2 YILDA BİTECEK

Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatının iki yıl içinde tamamlanacağını söyleyerek, "İnşallah açılışını da hep birlikte yaparız" şeklinde konuştu.

"ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum. Kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kültürlerini sorgulamak aklımıza dahi gelmedi. Türkiye'ye sevgisi, sadakati olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır."

"4 MİLYONA YAKIN İNSAN ÜLKEMİZDE MİSAFİR"

"Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz." İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur. Bizim zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır."

"ASIL HEDEFLERİ ORTAK VATANIMIZ"

"Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Terör örgütleri ve onları maşa olarak kullanan güçlerin asıl hedefi, ortak vatanımızdır. Bunları boşa çıkarmanın yolu, farklılıkları en önemli zenginliğimiz görerek 82 milyon birlikte hareket etmemizden geçiyor."