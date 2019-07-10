Erdoğan, "Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna yanıt verdi

Erdoğan, "Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimini kaybeden Binali Yıldırım'a dair "Tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna "Bu denli kaliteli bir arkadaşımızı kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez" diye cevap verdi.

Erdoğan,