Erdoğan, AKM'nin Açılış Tarihiyle İlgili Canlı Yayında Oylama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulundu. AKM'nin yeni halinin şehrin kültürel faaliyetlerini daha da zenginleştireceğine inancını dile getiren Erdoğan, projenin toplam maliyetinin 860 milyon TL olduğunu kaydetti.

CANLI YAYINDA OYLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı ayrıca kitapta ve süreli yayında KDV'nin sıfıra düşürüleceğini açıkladı. Konuşmasının sonunda AKM'nin açılış tarihi ve bedeliyle ilgili canlı yayında oylama yapan Erdoğan'ın, aldığı sözler üzerine projenin açılış tarihi 24 aydan 20 aya indirildi. Maliyet ise 860 milyon TL yerine 850 milyon TL olarak belirlendi.