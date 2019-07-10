Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e sitem etti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti girişimlerinde bulundukları iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sitem etti. Erdoğan, "Kırgın mısınız?" sorusunu "Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?" diye yanıtladı.

Bosna Hersek'te gerçekleşen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SİZ NEFSİNİZLE BİR MUHASEBE YAPIN"

"Babacan'a, Davutoğlu'na, Gül'e kırgınlığınız var mı?" sorusuna Erdoğan, "Bu soru sorulur mu Allah aşkına… Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?" diye cevap verdi.

"Kaç senedir kırgınsınız?" sorusuna ise Erdoğan'ın cevabı şu oldu:

"Bu tür yaklaşımların olmasıyla başlayan bir süreç… Ama biz baldıran zehrini içerek hep sabrettik ve aleyhte herhangi bir şey konuşmadık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Bakın şu son belediye başkanlığı seçiminde İstanbul'da olanlar çıkıp da Binali Bey'le ilgili bir tane olumlu ifade kullanmadılar. Siz nefsinizle bir muhasebe yapın. Bu kim? Benim arkadaşım. Bununla ilgili bir ufak ifade kullanmayayım mı? Daha önce mesela referandumda bakıyorsunuz hayır oyu kullandılar. Ama biz bir şey konuştuk mu?"